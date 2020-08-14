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Вероятного вице-президента США посчитали кошмаром Трампа 

Lenta.ru 36 минут назад
«Это самый худший сценарий для Трампа»
Фото: Mason Trinca / Getty Images
Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, которую наиболее вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден выбрал в качестве своего потенциального вице-президента, станет настоящим кошмаром для действующего главы США Дональда Трампа. Такое мнение высказали опрошенные The Independent эксперты.
По мнению одного из бывших сотрудников штаба Трампа, борьба с Харрис станет серьезным вызовом для президента, поскольку она является чернокожей женщиной, то есть представляет собой то, против чего у американского лидера имеются стойкие предубеждения.

«Это выглядит как самый худший сценарий для Дональда Трампа, потому что известно, что он женоненавистник и расист», — отметил эксперт.

По его словам, скорее всего, неприязнь главы США к черным женщинам и афроамериканцам в целом только усилится из-за Харрис.

«И, что более важно, электорат увидит, насколько глубоко в нем укоренилась ненависть», — пояснил собеседник издания.

В то же время команде Трампа все же придется сдерживаться в своих атаках на предполагаемого вице-президента, чтобы не оттолкнуть от себя чернокожих избирателей. Если штаб действующего президента будет нападать на Харрис слишком часто и активно, это может привести к тому, что афроамериканцы начнут сочувствовать ей и поддерживать ее, считает стратег Демократической партии Майкл Старр Хопкинс (Michael Starr Hopkins). В частности, вокруг сенатора от Калифорнии могут начать объединяться выпускники американских университетов, в которых традиционно обучалось много чернокожих.
Кроме того, существует вероятность, что из-за своей растущей неприязни к тандему Байдена и Харрис Трамп начнет действовать еще более агрессивно и непредсказуемо. В результате, даже если штаб нынешнего американского лидера сможет разработать идеальную стратегию для борьбы с демократами, отсутствие дисциплины со стороны Трампа может существенно помешать ему одержать победу на выборах.
С другой стороны, ряд экспертов придерживается мнения, что команда Трампа успела подготовиться к борьбе с Харрис, поскольку слухи о ее возможном выдвижении ходили уже давно.

«Они знают, что с ней делать», — заверил бывший вице-губернатор штата Мэриленд, республиканец Майкл Стил (Michael Steele).

При этом он призвал президента и его штаб не увлекаться атаками на Харрис, а сосредоточиться непосредственно на Байдене. В ином случае Трамп рискует угодить в ловушку, приготовленную вероятным вице-президентом, и проиграть выборы.
Ранее в августе Трамп заявил, что решение Байдана выбрать Харрис в качестве своего потенциального вице-президента выглядит довольно опасным. По мнению американского лидера, Харрис — самый либерально настроенный сенатор, которая в том числе выступает за сокращение расходов на вооруженные силы и за сокращение добычи углеводородов. Последнее может привести к тому, что Байден не сможет победить в штатах, где занимаются добычей.
11 августа Джо Байден сообщил, что выбрал сенатора Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. По его словам, она бесстрашный боец за маленького человека и один из лучших государственных служащих страны.
Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния с 2017 года. До этого с 2011-го занимала пост генерального прокурора Калифорнии. Харрис является дочерью выходца с Ямайки и уроженки Индии. Она стала первой чернокожей женщиной, которая выдвигается на пост вице-президента США.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , The Independent
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