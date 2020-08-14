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Белоруссия в огне. Главное

Белорусы попросили Маска отправить Лукашенко в космос 

News.ru 31 минуту назад
Белорусы ответили Илону Маску
Фото: Reuters
Белорусы адресовали просьбу американского изобретателю и предпринимателю Илону Маску отправить действующего президента Александра Лукашенко в космос. Так они ответили на вопрос миллионера, чем можно помочь белорусскому народу.
Так, житель республики Артём Бухал написал, что население сражается с армией диктатора в одиночку, без поддержки других стран.

Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьёзно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру, — написал белорус в Twitter.

Ещё один пользователь также выложил коллаж Лукашенко в космическом скафандре астронавта Space X и подписал:
Билет в один конец, пожалуйста.
С 9 августа — момента официального сообщения о победе Лукашенко на выборах — в стране идут митинги и протесты. Силовики открывают огонь по протестующим, несколько человек погибли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко ведёт подготовку срочного обращения к народу страны.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Наталья Эйсмонт , Александр Лукашенко
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