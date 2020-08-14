Из минского изолятора начали отпускать людей

Из минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда свозят задержанных на митингах протестующих, начали выпускать людей. По данным Telegram-канала «Sputnik Беларусь» задержанных отпускают по одному.

Издание отмечает, что задержанным вменяют административную статью. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «РИА Новости», видно, что вышедшие на свободу девушки плачут и обнимают близких. В числе отпущенных на свободу есть и журналисты.

Кроме того, как сообщает агентство РИА Новости, из СИЗО отпустили троих граждан Польши. Один из них, журналист Витольд Добровольский, был задержан 9 августа. По словам поляка, его избивали во время и после задержания, а также не смогли предоставить переводчика, из-за чего не состоялся суд.

Ранее попавшие в минский изолятор рассказывали о жестокости силовиков, которые издевались над задержанными и били их. Так, на видео попали крики людей, раздающиеся возле СИЗО ночью.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей.