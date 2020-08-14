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Белоруссия в огне. Главное

Моравецкий призвал Минск провести новые президентские выборы 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Моравецкий призвал Минск провести новые выборы президента
Фото: РИА Новости
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал белорусские власти провести новые выборы главы государства. Об этом он заявил во время представления депутата Сейма программы поддержки гражданского общества Белоруссии.

Мы призываем власти Белоруссии, чтобы они рассмотрели возможность новых выборов с участием международных наблюдателей, — цитирует премьера ТАСС.

Моравецкий также предложил открыть границы Польши для белорусов, «подвергнувшихся репрессиям, которых выгнали с работы, которые были избиты, ранены».

Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть для них свои границы… Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши, — приводит его слова РИА Новости.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно обнародованным ЦИК республики итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Это послужило причиной для массовых акций протеста. Протестующих разгоняли силовики с применением слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. Пострадали десятки человек, задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.
Ранее NEWS.ru писал, что с предложением о проведении в Белоруссии новых президентских выборов выступил глава правительства Словении Янез Януш. О необходимости повторного голосования также заявил экс-претендент на пост президента республики Валерий Цепкало.
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Комментарии 9
В мире , Белоруссия в огне , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Центризбирком России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Минск , Польша
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