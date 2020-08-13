Политолог: Лукашенко толкает страну к гражданской войне

Александр Лукашенко выбрал жёсткий силовой сценарий, толкая страну к гражданской войне.
Об этом заявил белорусский политолог Валерий Карбалевич. В интервью телеканалу «360» он подчеркнул, что президент Белоруссии совершает ошибку, не признавая протест всего народа против него.
«Лукашенко делает ставку на силу, на жестокость, на силовое подавление протеста. Он отказывается признавать, что против него протестует общество. Он объявляет, что протестует кучка каких-то отморозков, провокаторов, уголовников и наркоманов. В этом и причина кризиса в Белоруссии», — подчеркнул политолог.
При этом Карбалевич подчеркнул, что после выборов стал четко виден раскол между народом и властью.
«Уже есть погибший, счёт раненых идёт на сотни, тысячи задержанных. И страна скатывается к гражданской войне, к которой её толкает Лукашенко», — резюмировал политолог.