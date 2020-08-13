Политолог: Лукашенко толкает страну к гражданской войне

«Лукашенко делает ставку на силу, на жестокость, на силовое подавление протеста. Он отказывается признавать, что против него протестует общество. Он объявляет, что протестует кучка каких-то отморозков, провокаторов, уголовников и наркоманов. В этом и причина кризиса в Белоруссии», — подчеркнул политолог.