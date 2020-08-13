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Белоруссия в огне. Главное

В Бресте сотни девушек вышли на протест 

РИА Новости 2 часа назад
В Бресте сотни девушек вышли на протест
Фото: РИА Новости
В Бресте весь день продолжалась мирная акция протеста, в ней приняли участие сотни девушек, сообщило Sputnik Беларусь.

"Акция солидарность проходила на проспекте Машерова. И сегодня она была более многочисленной, чем вчера. В ней приняли участие сотни молодых брестчанок, которые начали выстраиваться у ЦУМа уже около 8:30 утра (совпадает с мск), держа в руках цветы", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, к 19:00 цепочка растянулась примерно на полтора километра от улицы Советских пограничников до Кобринского моста.
Проезжающие машины сигналили в ответ. Многие мужчины раздавали бутылки с водой участницам мирной акции.
Протесты после выборов
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них, по данным ЦИК, с 80,08 процента голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. Они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб.
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Комментарии 2
В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ЦУМ , МВД , ИА Sputnik
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