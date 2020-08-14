«Пренебрежение»: США отказываются сотрудничать с РФ 

Американские эксперты отказались создавать вакцину против коронавируса вместе с россиянами, а затем раскритиковали зарегистрированную разработку отечественных специалистов, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

В качестве главной причины отказа от совместной работы в Вашингтоне были названы натянутые российско-американские отношения. По мнению источника телекомпании, в настоящее время между двумя странами существует определенный уровень «недоверия». Кроме того, американцы проявляют пренебрежительное отношение к российским технологиям, сообщили журналисты.

Все это вылилось в критику уже зарегистрированной российской вакцины от коронавируса. По мнению представителей американского правительства, эффективность разработки отечественных специалистов сомнительна, поскольку вакцина не прошла обязательное тестирование на достаточном количестве добровольцев.

Источник CNN подчеркнул, что ни в США, ни во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российскую вакцину не воспринимают всерьез. При этом подчеркивается, что американские фармацевтические компании проявляют интерес к разработке отечественных экспертов.