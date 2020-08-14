Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Пренебрежение»: США отказываются сотрудничать с РФ 

Павел Тиунов и ещё 25 8 минут назад
Американские эксперты отказались создавать вакцину против коронавируса вместе с россиянами, а затем раскритиковали зарегистрированную разработку отечественных специалистов, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.
В качестве главной причины отказа от совместной работы в Вашингтоне были названы натянутые российско-американские отношения. По мнению источника телекомпании, в настоящее время между двумя странами существует определенный уровень «недоверия». Кроме того, американцы проявляют пренебрежительное отношение к российским технологиям, сообщили журналисты.
Все это вылилось в критику уже зарегистрированной российской вакцины от коронавируса. По мнению представителей американского правительства, эффективность разработки отечественных специалистов сомнительна, поскольку вакцина не прошла обязательное тестирование на достаточном количестве добровольцев.
Источник CNN подчеркнул, что ни в США, ни во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российскую вакцину не воспринимают всерьез. При этом подчеркивается, что американские фармацевтические компании проявляют интерес к разработке отечественных экспертов.
11 августа, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи. Глава государства рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент также отметил, что одной из его дочерей уже сделали прививку.
Комментарии 179
В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Оружие , Политика , США , Владимир Путин , ВОЗ , CNN , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Видео
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение