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CNN утверждает, что США отказались от помощи России в создании вакцины от коронавируса 

ТАСС и ещё 6 15 минут назад
Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, однако получили отказ. Соответствующий материал опубликован на сайте канала в четверг.
В нем утверждается, что данную версию подтвердили некие "российские официальные лица в Москве". Их имена и должности не уточняются. Они якобы сказали, что "США сейчас не готовы" к такому сотрудничеству из-за взаимного недоверия между государствами. По словам этих лиц, Россия якобы могла бы поделиться с американской стороной имеющимися данными о вакцине и разрешить производить препарат в США. Эти источники уточнили, что "некоторые фармацевтические компании США заинтересованы в том, чтобы больше узнать о российской вакцине".
В публикации приводится комментарий источника из числа американских официальных лиц. Он сообщил, что в США крайне скептически относятся к российской вакцине и не намерены ее применять. Другой источник отметил, что "в распоряжении США нет закупленных образцов" российской вакцины.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила в четверг на брифинге, что президента США Дональда Трампа проинформировали о созданной в России вакцине от коронавируса.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от нового коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.
Дмитриев во вторник в эфире CNN выразил уверенность в том, что подход РФ к разработке вакцины от нового коронавируса со временем докажет свою эффективность и это поможет убедить скептиков.
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Комментарии 24
В мире , Видео , Политика , США , Кирилл Дмитриев , Дональд Трамп , Минздрав РФ , Администрация США , Российский фонд прямых инвестиций , CNN , Москва
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