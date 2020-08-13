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США запретили частные чартерные рейсы на Кубу 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
США запретили частные чартерные рейсы на Кубу
Фото: РИА Новости
США запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу, ссылаясь на то, что доходы от поездок и туризма получают власти и спецслужбы страны, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня я попросил министерство транспорта (США) прекратить частные чартерные рейсы во все кубинские аэропорты, включая Гавану. Этим действием будут прекращены все чартерные рейсы между США и Кубой, подпадающие под юрисдикцию министерства транспорта, кроме государственных чартерных рейсов в Гавану и из Гаваны и других разрешенных частных чартерных перелетов для срочных медицинских нужд, поисково-спасательных работ и других поездок в интересах США", — говорится в письменном заявлении Помпео.

"Нынешняя администрация (США) продолжит искать и сокращать прибыли, которые кубинское правительство получает от посадочных сборов, проживания в принадлежащих режиму гостиницах и других доходов от поездок", — заявил Помпео.

По его утверждению, военные и разведка Кубы владеют "подавляющим большинством" отелей и инфраструктуры страны.

"Мы призываем путешественников любого гражданства подумать об этом и предпринять ответственное решение о поездках на Кубу", — заявил Помпео.

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В мире , Латинская Америка , Минтранс РФ , Куба , США
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