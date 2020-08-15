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Белоруссия в огне. Главное

Массовые протесты в Белоруссии охватили всю страну 

News.ru и ещё 10 1 час назад
Массовые протесты в Белоруссии охватили всю страну
Фото: РИА Новости
Акции солидарности белорусов, не согласных с официальными итогами выборов президента проходят во всех областных и районных центрах, небольших городах и посёлках республики. Они начались в середине дня, одновременно с поминовением в Минске погибшего там в начале недели мирного жителя.
На местных интернет-ресурсах и в социальных сетях люди публикуют фото— и видеоматериалы о происходящем в их городах. Чаще всего это идущие по улицам люди, ставшие уже традиционными «цепи солидарности», гудящие в знак поддержки автомобили. Зачастую люди выходят с цветами и воздушными шарами.
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В протестных акциях, которыми охвачена вся страна. Сообщения приходят из Бреста, Витебска, Могилёва, Барановичей, Гродно, Климовичей и множества других больших и маленьких населённых пунктов. Люди требуют прекратить насилие, наказать виновных в избиениях мирных людей, начать диалог с обществом. В большинстве случаев протестующие также предлагают президенту Александру Лукашенко уйти в отставку.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее NEWS.ru писал, что министерство внутренних дел Белоруссии обнародовало видеоролик, на котором запечатлены фрагменты протестных акций и столкновения протестующих с силовиками.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск
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