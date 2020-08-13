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Белоруссия в огне. Главное

Центр Минска перекрыт силовиками 

ИА Regnum 2 часа назад
Центр Минска перекрыт силовиками
Фото: Reuters
Центральные районы столицы Белоруссии — города Минска перекрыли отряды ОМОНа — силовики готовятся к очередным акциям протеста оппозиции. Об этом сегодня, 13 августа, сообщают белорусские СМИ.
Напомним, что протесты в Белоруссии не прекращаются с 9 августа. Протестующие не согласны с результатами выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Уже вторые сутки подряд белорусские силовики, сохраняющие лояльность действующей власти, заранее занимают позиции в центре Минска, чтобы не допустить развертывания лагеря протестующих.
Накануне протесты в Минске переместились на окраины города и носили разрозненный характер.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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