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Белоруссия в огне. Главное

Многотысячная акция проходит в центре Минска на месте гибели участника протестов 

Vse42.ru и ещё 4 1 час назад
Многотысячная акция проходит в центре Минска
Фото: Vse42.ru
В четверг, 13 августа, в Минске на площади Пушкина, где на днях погиб один из участников протестов, для манифестаций собрались несколько тысяч человек.
Согласно информации СМИ, горожане мирно стоят вдоль проезжей части, время от времени покидая тротуары, чтобы вручить цветы водителям проезжающих мимо машин. Представителей силовых структур в этой части города не наблюдается. Движение транспорта на данный момент не ограничено, сообщает ТАСС.
Известно, что ранее на площади Пушкина побывали порядка 20 представителей дипломатических миссий стран ЕС, аккредитованных в Минске, которые возложили цветы к стихийно возникшему на этом месте мемориалу.
Всю информацию о ситуации с протестами, возникшими после президентских выборов в Белоруссии, а также о ситуации в стране можно найти в специальной теме на нашем сайте.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , ЕС , ИТАР-ТАСС , Минск
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