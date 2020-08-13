«Я думаю, единственное для него (Лукашенко. — Ред.) спасение в том, что он сделает ставку на Российскую Федерацию и будет форсирование вопроса о едином Союзном государстве. Но думаю, что все равно это будет сложно. Уж теперь, я подозреваю, [президент РФ Владимир] Путин подумает дважды. Поскольку одно дело, когда ты говоришь с легитимным президентом, а совсем другое дело — говорить с человеком, под которым горит земля. Это уже другая ситуация», — отметил Гожый.