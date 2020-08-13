Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гожый: Единственное спасение для Лукашенко — сделать ставку на РФ и форсировать Союзное государство 

Украина.ру 45 минут назад
В нынешнем положении президент Белоруссии Александр Лукашенко может рассчитывать только на Россию, однако после ряда антироссийских действий Минска Москва подумает дважды. Об этом украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру Так, он напомнил, что в критический момент, когда началась нефтегазовая война с ОПЕК, Лукашенко начал «играть в сторону европейцев и американцев». Также отношения Москвы и Минска обострились после задержания в Белоруссии 33 граждан России в конце июля.

«Я думаю, единственное для него (Лукашенко. — Ред.) спасение в том, что он сделает ставку на Российскую Федерацию и будет форсирование вопроса о едином Союзном государстве. Но думаю, что все равно это будет сложно. Уж теперь, я подозреваю, [президент РФ Владимир] Путин подумает дважды. Поскольку одно дело, когда ты говоришь с легитимным президентом, а совсем другое дело — говорить с человеком, под которым горит земля. Это уже другая ситуация», — отметил Гожый.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки в стране.
Последние новости
Подозрительный диван. Одна странная деталь в обращении Тихановской Подозрительный диван. Одна странная деталь в обращении Тихановской Запад запретил Зеленскому поздравлять Лукашенко с победой Запад запретил Зеленскому поздравлять Лукашенко с победой «Это вы посмотрите, что они делают». Что бойцы ОМОНа ответили очевидцам «Это вы посмотрите, что они делают». Что бойцы ОМОНа ответили очевидцам
Комментарии 82
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Андрей Гожый , ОПЕК , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
«Мразь, я тебя сейчас депортирую из страны»
«Мразь, я тебя сейчас депортирую из страны»
Российский актер умер в 35 лет
Российский актер умер в 35 лет
Непредсказуемое и опасное: Россию предупредили об оружии США
Непредсказуемое и опасное: Россию предупредили об оружии США
Видео
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
00:14
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
Происшествия Криминал
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
00:21
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
Происшествия
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение