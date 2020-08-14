Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Литва окажет финансовую помощь пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии 

News.ru и ещё 66 48 минут назад
Литва поможет пострадавшим на акциях в Белоруссии
Фото: Sputnik/РИА Новости
Власти Литвы приняли решение оказать финансовую помощь пострадавшим во время протестов в Белоруссии.
Об этом на своей странице в Twitter глава МИД республики Линас Линкявичюс. Конкретную сумму помощи глава внешнеполитического ведомства не указывает.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель жёстко осудила насилие в отношении протестующих в Белоруссии и призвала к немедленному освобождению задержанных. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель осуждает задержание тысяч мирных демонстрантов и потрясена сообщениями о том, что они подвергаются насилию. Она выразила скорбь родственникам погибших, а также призвала власти Белоруссии освободить людей и соблюдать их права на собрания, информацию и свободу слова.
Как сообщалось, министры иностранных дел Евросоюза впервые решили собраться на экстренное заседание по поводу происходящего в Белоруссии: дипломаты обсуждают возможные санкции против Минска за нечестные выборы и избиения протестующих.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что Вашингтон готов наказать Минск за жестокость к протестующим. По его словам, это могут быть либо санкции, либо запрет на поставку энергоносителей. Стоит заметить, что США поставили республике уже два танкера с нефтью, последний из которых прибыл 9 августа. В январе Соединённые Штаты пообещали на 100% обеспечить Белоруссию нефтью на фоне провалов переговоров по этой теме с Москвой, писал NEWS.ru.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались.
News.ru: последние новости
Лукашенко предупредил о последствиях забастовок для производства Лукашенко предупредил о последствиях забастовок для производства СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к белорусам СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к белорусам Танцевавшая с Лукашенко мисс Беларусь призвала всех остановить насилие Танцевавшая с Лукашенко мисс Беларусь призвала всех остановить насилие
Комментарии 2
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , МИД , ЕС , Германия , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение