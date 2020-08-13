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Силовики в Минске перекрыли подходы к площади Независимости 

Газета.Ru 1 час назад
В Минске перекрыли подходы к площади Независимости
Фото: ТАСС
Милиция в Минске перекрыла подходы к площади Независимости, где расположены здания правительства и Центризбиркома, передает ТАСС.
13 августа на тротуарах по обе стороны проспекта Независимости выстроились женщины в белых одеждах, чтобы выразить протест против жестокости силовиков во время подавления акций протеста в стране после президентских выборов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.
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В мире , Белоруссия в огне , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Минск
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