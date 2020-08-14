Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Евросоюз захотел наказать виновных в насилии в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Евросоюз захотел наказать виновных в насилии в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Евросоюз желает наказать виновных в насилии и фальсификации президентских выборов в Белоруссии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

«ЕС не принимает результаты выборов в Белоруссии. Начинается работа по наказанию ответственных за насилие и фальсификацию», — цитирует Борреля РИА «Новости».

Глава МИД Словакии Иван Корчок отметил, что министры иностранных дел ЕС пришли к консенсусу в том, что белорусские выборы были сфальсифицированы.

«ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов», — пояснил он.

В пятницу министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не хочет «отталкивать» Белоруссию в сферу влияния России, а санкции необходимо вводить, если Минск не наладит «внутригосударственный диалог».
Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее заявлял, что министры иностранных дел Евросоюза выступили за введение санкций в отношении Белоруссии.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу Лукашенко выступит со срочным обращением к народу Сотрудники метро Минска присоединились к забастовке Сотрудники метро Минска присоединились к забастовке Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии
Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Яцек Чапутович , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина трагедии с Легкоступовой: Наталья Штурм раскрыла правду
Причина трагедии с Легкоступовой: Наталья Штурм раскрыла правду
«Держит меня за грудь»: Водонаева обвинила Киркорова
«Держит меня за грудь»: Водонаева обвинила Киркорова
Поргина рассказала об алкоголизме Захаровой
Поргина рассказала об алкоголизме Захаровой
Российский телеведущий сравнил Соловьева с нацистом
Российский телеведущий сравнил Соловьева с нацистом
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение