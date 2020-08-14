Штаб Бабарико потребовал отставки Лукашенко 

В настоящий момент Колесникова также представляет позицию претендента на пост президента республики Светланы Тихановской , отмечает агентство.

"Мы, штаб Виктора Бабарико, официально заявляем: Бывший президент должен подать в отставку", — сказала Колесникова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышли на свободу.