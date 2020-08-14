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Белоруссия в огне. Главное

«Россияне перекрестятся»: Лукашенко обратился к бастующим 

Мария Иванова и ещё 28 1 час назад
«Россияне перекрестятся»: Лукашенко обратился к бастующим
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны не выйдет из кризиса, если рабочие будут бастовать. Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко призвал бастующих подумать о своих семьях.
На совещании по работе строительной отрасли президент попросил передать рабочим, что отказ от забастовок — единственный шанс спасти их предприятия.

«Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко выразил уверенность, что участникам некоторых акций «приплачивают», а трудовые коллективы пытаются «раскачать». Он предупредил, что в случае остановки «Беларуськалия» на несколько дней заказы уйдут конкурентам.

«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся», — заявил он.

Также Лукашенко рассказал о случае, якобы произошедшем на одном из заводов — МАЗе или МТЗ, где 20 сотрудников решили присоединиться к забастовке.

«Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке.
По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,1 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,1 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и как минимум одном погибшем.
Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Позже в СМИ появилась информация о задержании некоего организатора протестов, который жил в гостинице «Беларусь».
Комментарии 24
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР
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