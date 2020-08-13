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Протестующие белорусы пришли к зданию гостелевидения с криками «Правду!» 

Lenta.ru 39 минут назад
В Белоруссии протестующие граждане пришли к зданию государственного телеканала ОНТ (Общенациональное телевидение), передает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
На кадрах видно, что участники акции держат в руках букеты цветов и кричат: «Правду!».
Ранее сообщалось, что белорусские журналисты начали увольняться из гостелеканалов и радиостанций на фоне массовых протестов граждан после президентских выборов.
По всей Белоруссии несколько дней проходят массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко 9 августа набрал на выборах более 80 процентов голосов.
Протесты разгоняются силовиками с помощью спецсредств. Задержаны несколько тысяч человек. Известно о двух погибших. Возбуждены десятки уголовных дел.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
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