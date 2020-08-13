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В Минске участникам акции солидарности бесплатно раздают цветы 

РИА Новости 2 часа назад
В Минске участникам акции бесплатно раздают цветы
Фото: РИА Новости
Белорусские цветочные магазины раздают цветы участникам протеста против чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг на улицах Минска вновь выстраиваются цепочки из людей, выступающих против действий милиции на протестных акциях. Около тысячи человек сейчас находятся в районе площади Победы. Многие из них держат в руках белые цветы: розы, хризантемы или лилии.
Как рассказала агентству сотрудница одного из близлежащих магазинов, цветы она зачастую раздает бесплатно. В частности, возле входа стоит ведерко с белыми розами, которые может забрать любой желающий. "Нельзя оставаться спокойным, когда в стране происходит такое", — рассказала девушка.

"И цветы, и белые атласные ленты мы раздаем. Конечно, не всегда это бесплатно, нужно все-таки платить аренду", — сказала она.

Когда такое происходит в стране, "хочется делиться красотой с людьми в этот тяжелый момент", призналась юная цветочница.
Она рассказала, что другой магазин сети, расположенный неподалеку от станции метро "Пушкинская", где в минувшие дни погиб один из участников демонстрации, также раздает желающим цветы. "Две гвоздички, чтобы выразить свою солидарность и сочувствие в связи с трагедией", — отметила девушка.
Во время общения в магазин вошла пара, участники протеста: юноша и девушка. Цветочница предложила им бесплатно взять хризантемы, но те оставили 10 белорусских рублей (примерно 300 российских). Когда корреспондент РИА Новости выходил из цветочного магазина, ведро с розами опустело, и девушка добавила туда еще несколько цветов.
Торгуют хризантемами и на улицах города, в основном пожилые люди. Цветы стоят в алюминиевых бидонах, а рядом стоит опустевшая посуда от распроданных. Не все они согласны даже понизить цену. "Давайте пять за обе", — попыталась сторговаться девушка с пожилым мужчиной, но тот настаивал на своей цене — 4 белорусских рубля за каждый цветок. Договориться не удалось, девушки ушли ни с чем.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , МВД , РИА Новости , Минск
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