Протесты в Белоруссии: повторится ли майдан 

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что в Белоруссии не случится майдана, протесты будут подавлены, а власть в итоге окажется в руках силовиков. Об этом он рассказал в своем материале для «ИноСМИ».

По мнению Шрайбмана, белорусские власти самостоятельно подготовили почву для протестов, проигнорировав пандемию и запустив процесс политизации ранее пассивных людей.

Впервые в истории страны силовики начали использовать против людей светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Протестующие пытались строить баррикады, бросали бутылки с горючей смесью, но отключение интернета, заблокированный центр Минска и отсутствие лидеров делают невозможным повторение майдана, считает Шрайбман.

Он подчеркнул, что персоналистские авторитарные режимы никогда не сдаются без боя. В Белоруссии нет партии власти или политбюро, потому раскол элит там невозможен.

По мнению Шрайбмана, протесты вполне могут «выдохнутся под прессом силовиков». В этом случается в стране начнутся массовые репрессии, которые затронут не только тысячи задержанных, уволившихся милиционеров и ведущих государственных каналов, но и членов их семей.

За этим последуют волны политической и студенческой эмиграции. Режим, лишившийся лояльности населения и не имеющий экономических ресурсов, будет все больше полагаться на силовиков.

«Это может стать прологом к переформатированию режима. Неприкасаемые силовики могут постепенно стать незаменимыми. А затем почувствовать, что имеют право не только на то, чтобы исполнять чужие приказы, но и на право голоса при их принятии», — заключил Шрайбман.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).