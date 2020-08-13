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Протесты в Белоруссии: повторится ли майдан 

Мария Иванова и ещё 8 2 часа назад
Протесты в Белоруссии: повторится ли майдан
Фото: ТАСС
Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что в Белоруссии не случится майдана, протесты будут подавлены, а власть в итоге окажется в руках силовиков. Об этом он рассказал в своем материале для «ИноСМИ».
По мнению Шрайбмана, белорусские власти самостоятельно подготовили почву для протестов, проигнорировав пандемию и запустив процесс политизации ранее пассивных людей.
Еще до выборов во время протестов были задержаны более тысячи человек, главные оппоненты Александра Лукашенко Сергей Тихановский и Виктор Бабарико попали за решетку, а Валерий Цепкало покинул страну.
Впервые в истории страны силовики начали использовать против людей светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Протестующие пытались строить баррикады, бросали бутылки с горючей смесью, но отключение интернета, заблокированный центр Минска и отсутствие лидеров делают невозможным повторение майдана, считает Шрайбман.
Он подчеркнул, что персоналистские авторитарные режимы никогда не сдаются без боя. В Белоруссии нет партии власти или политбюро, потому раскол элит там невозможен.
По мнению Шрайбмана, протесты вполне могут «выдохнутся под прессом силовиков». В этом случается в стране начнутся массовые репрессии, которые затронут не только тысячи задержанных, уволившихся милиционеров и ведущих государственных каналов, но и членов их семей.
За этим последуют волны политической и студенческой эмиграции. Режим, лишившийся лояльности населения и не имеющий экономических ресурсов, будет все больше полагаться на силовиков.

«Это может стать прологом к переформатированию режима. Неприкасаемые силовики могут постепенно стать незаменимыми. А затем почувствовать, что имеют право не только на то, чтобы исполнять чужие приказы, но и на право голоса при их принятии», — заключил Шрайбман.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).
В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Позже в СМИ появилась информация о задержании некоего организатора протестов, который жил в гостинице «Беларусь».
Комментарии
В мире , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , СКР , InoSMI.Ru
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