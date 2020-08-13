Мэр города Жодино приехал на встречу с протестующими работникам БелАЗа и пообещал, что ОМОН уйдет из города, если не будет угрозы захвата административных зданий. Об этом сообщает Tut.by.

«Рамблер» писал, что после окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сегодня стало известно, что работники Белорусского автомобильного завода, одного из крупнейших предприятий страны, начали забастовку.

По требованию участников акции протеста к заводу приехал мэр города. Протестующие заявили об использование заводских автобусов для силовиков и потребовали «убрать из города ОМОН». Мэр заверил, что попросит об этом на встрече с начальником милиции.

«Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города», — отметил он.

Градоначальник также заявил, что ранее была угроза захвата исполкома, и назвал это «спланированными действиями», и заверил, что сегодня в 20.00 встретится с жителями города.

По данным Sputnik Беларусь, на проходной мэра встретили горожане и также потребовали убрать из города силовиков. На что глава Жодино отметил, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий.

Участники собрания также предложили мэру прийти в восемь вечера к универмагу «Гиппо» и провести совместную акцию. Мэр подчеркнул, что акция должна пройти в установленном законом порядке и согласился ее посетить. После того, как глава уехал, люди провожали его криками: «Мэр с народом!», отмечает издание.