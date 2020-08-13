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Сколько раз пытались свергнуть Лукашенко 

Александр Котлеткин 1 час назад
В Белоруссии уже пятый день продолжаются несанкционированные акции после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. В Минске не утихают столкновения между правоохранителями и оппозицией. Спецназ использует против протестующих дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Милицией задержано более 6000 тысяч человек. Сам Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли как праздник. Его соперница Светлана Тихановская пыталась оспорить результаты голосования, но в итоге покинула Белоруссию и отправилась в Литву.
Первое противостояние между Лукашенко и его противниками произошло еще в 1995 году после референдума. По результатам голосования была принята государственная символика, близкая к советской, а русскому языку придали статус государственного. Также президент получил право на досрочный роспуск парламента. Лидеры оппозиции попытались организовать голодовку в Доме правительства, однако их выгнали оттуда бойцы ОМОНа.
В следующем году оппозиция вывела людей на улицу, чтобы помешать подписанию первых интеграционных соглашений Белоруссии и России. Акция получила название «Минская весна» и состоялась 24 марта 1996 года. Лидеры оппозиции заявили, что эти соглашения могут привести к тому, что Белоруссия утратит независимость.
В митинге, который перерос в шествие, участвовало от 20 до 30 тысяч человек. Оппозиционеры несколько раз прорывали кордоны милиции и в итоге вступили в кровавое столкновение со спецназом у телецентра и здания КГБ.
Крупные массовые выступления произошли во время президентских кампаний в марте 2006 года. 19 марта, в день выборов, состоялся митинг на Октябрьской площади в Минске. Противники Лукашенко смогли мобилизовать по разным оценкам от 10 до 30 тысяч человек. Оппозиция требовала честных выборов и призывала к свержению власти Лукашенко. 20 марта был разбит палаточный лагерь, который продержался 3 дня.
На следующих выборах Лукашенко вновь пришлось столкнуться с массовыми демонстрациями. В Белоруссии событие известно под названием "Плошча 2010". Около 50 тысяч протестующих собрались на Октябрьской площади, откуда направились на площадь Независимости, где потребовали проведения повторных выборов без участия Александра Лукашенко. Акция протеста была подавлена спецназом и внутренними войсками. Силовиками были задержаны сотни протестующих, в том числе семь кандидатов в президенты.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
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В мире , Фото , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Литва , Минск
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