Сотни рабочих: СМИ сообщают о стачках в Белоруссии

В Белоруссии продолжаются забастовки. Руководство крупнейшего предприятия страны — «БелАЗа» отрицает сообщения о стачке, однако у проходной состоялась «встреча» рабочих с руководством. Производство не останавливалось, заявляют на заводе, но в соцсетях появилось видео, на котором большая колонна рабочих идет по территории предприятия.

Рабочие крупнейшего белорусского завода «БелАЗ» вышли на забастовку. Как сообщает Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live, к протесту присоединились работники различных цехов предприятия.

Руководство ОАО «БелАЗ» и администрация города Жодино отрицают сообщения о забастовке и стачке, передает ТАСС.

«Пригласили на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — заявил агентству представитель предприятия.

Он добавил, что на «встрече с руководством» может присутствовать любой желающий — руководители подразделений отпускают туда работников «без проблем».

На опубликованном видео с «БелАЗа» видно, как по территории завода идет большая колонна работников в несколько сот человек, а стоящие на обочинах дороги жодинцы одобрительно кричат: «Молодцы!. „БелАЗ“ — крупнейший в мире производитель карьерных самосвалов и горнодобывающего транспорта. Продукция завода экспортируется в 80 стран мира.

Ранее Nexta Live сообщил о стачках и забастовках на Минском электротехническом заводе имени Козлова.

»Вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать! Люди не перестают подходить», — приводятся слова очевидцев события.

Белорусская оппозиция распространяла ранее «план Б» — если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко объявят победителем на выборах главы государства.

«Приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение новых и честных выборов», — говорится в памятке.

Сообщалось также о забастовке работников Жабинковского сахарного завода, они требовали встречи с председателем райисполкома. Работа предприятия была полностью остановлена. Стачку якобы начали и на Минском маргариновом заводе и в Институте химии новых материалов Национальной академии наук Республики Беларусь.

Однако руководство МТЭЗ и Минского маргаринового завода опровергло сообщения о забастовках.

Директор Минского маргаринового завода Александр Шатило заявил, что сообщения о забастовке удивили сотрудников. «У нас нет проблем в производственном коллективе. Коллективный договор мы выполняем полностью», — сообщил глава предприятия.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже почти неделю.

13 августа, передает РИА «Новости», женщины в белых одеждах выстроились на тротуарах по обе стороны проспекта Независимости в центре Минска.

Проезжающие мимо автомобилисты приветствуют их гудками. Милиции на месте, по данным агентства, нет. По оценке корреспондента РИА «Новостей», в акции принимают участие более 1 тысячи человек.

Ранее около 250 женщин в белой одежде с цветами вышли к Комаровскому рынку в Минске выразить протест против жестокости силовиков во время подавления акций протеста в стране после президентских выборов.

Работники Белгосфилармонии в Минске также вышли на забастовку. Опубликовано видео из Instagram, где хор филармонии поет на ступенях здания. Работники держат таблички с буквами в руках.

«Написано: «у меня украли голос», — комментирует автор видео.

Белорусская диаспора разбила палаточный городок и объявила голодовку около представительства Евросоюза в Варшаве. «Мы знаем, что Европейский союз очень медленно что-то делает, а у нас нет времени. В Белоруссии десятки людей ранены, есть погибшие», — сказал организатор акции Максим Чернявский , называющий себя политическим беженцем.

Накануне в Белоруссии задержали около 700 человек за участие в протестах. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД Белоруссии.

Попытки разогнать протесты в РБ сопровождаются беспрецедентным полицейским насилием. Как сообщал корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко , задержанный 10 августа, его и других людей жестоко избивали в изоляторе временного содержания в Минске.

По словам Телиженко, сотрудники правоохранительных органов били его по почкам, ногам и шее. Журналист почти сутки находился в ИВС. По данным издания, его освободили вечером 11 августа при содействии российского посольства в Белоруссии — только после звонка посла РФ министру иностранных дел РБ.