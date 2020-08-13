«Любые действия России все время вызывают негатив»

«Все санкции, какие они могли против России ввести, они уже ввели, а само поведение США и Польши здесь не очень логично. Потому что совсем недавно они осуждали Россию в связи с арестом вот этих 33 людей, осуждали Россию, что она хочет сменить режим в Белоруссии, а теперь они ругают Россию за преступления этого же самого режима. Как-то нелогично получается. Получается, что любые действия России все время вызывают негативную реакцию. Если Лукашенко совершает преступления, защищая свой режим, виновата Россия. И эта же самая Россия якобы хочет разрушить режим Лукашенко и захватить страну».