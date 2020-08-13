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Ситуация в Белоруссии: какими могут быть реальные действия Запада? 

BFM.RU 1 час назад
«Любые действия России все время вызывают негатив»
Фото: Reuters
Ряд стран уже заявили, что рассматривают введение санкций против Белоруссии. При этом в Европарламенте предложили ввести ограничительные меры против России.
На фоне массовых акций против результатов выборов Евросоюз в пятницу проведет специальное заседание по вопросу Белоруссии.
Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что Штаты могут ввести санкции против официального Минска. Речь может идти и о прекращении поставок нефти в республику. «Мы глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым. Мы не определились с подходящим ответом. Будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим», — заявил он.
Но тот же Евросоюз пока ничего не говорил об экономических санкциях, отмечает главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов.

Александр Баунов главный редактор Carnegie.ru:

«Силовое противостояние на улицах не так широко попадает в западную прессу, как украинское, с большим трудом оно пробивается на первые полосы, если за этим следить. Чем больше идет силовое противостояние, тем больше будет давление журналистов, общественного мнения на то, что нужно сделать с Лукашенко. Конечно, речь идет о санкциях, и санкции, как мы знаем по себе, бывают двух типов — персональными и секторальными. Персональные санкции — это то, что Лукашенко уже, кстати, в отличие от Владимира Путина, испытал на себе. Мы помним, как после 2010 года его самолет даже не пустили сесть для дозаправки в Канаде, когда он летел на Генеральную Ассамблею, если я не ошибаюсь, в Нью-Йорк, и он был под личными санкциями. Личные санкции несомненно примут, как недавно выступил министр иностранных дел Литвы, против людей, замешанных, во-первых, в обмане на выборах, и, во-вторых, в жестокости. То есть это будут санкции против силовиков, их и так особенно никуда не выпускают, с избирательных комиссий, которые тоже не являются ни владельцами крупной зарубежной недвижимости, их взаимодействие с заграницей, скорее всего, ограничивается отдыхом вне очень дорогих странах Средиземноморья. Конечно, могут попасть под санкции члены правительства. Все зависит от того, как долго и как жестоко будет происходить противостояние. В европейском заявлении не было ничего про экономические санкции, наоборот, там было сказано, что вы знаете, мы не должны навредить народу Белоруссии.

Что касается заявления Помпео, то он говорит о поставках нефти, но тут ему возразят, что перекрывая торговлю нефтью между Белоруссией и Западом, мы толкаем Белоруссию обратно в сторону России. Так что здесь, я думаю, у него пространственный маневр ограничен, если он действительно это предложил».

В то же время депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции против России из-за массовых протестов в Белоруссии. «Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», — сказал депутат.
Какими могут быть реальные действия Запада, рассуждает специалист по странам Центральной и Восточной Европы, политический обозреватель Дмитрий Бабич.

Дмитрий Бабич специалист по странам Центральной и Восточной Европы, политический обозреватель:

«Все санкции, какие они могли против России ввести, они уже ввели, а само поведение США и Польши здесь не очень логично. Потому что совсем недавно они осуждали Россию в связи с арестом вот этих 33 людей, осуждали Россию, что она хочет сменить режим в Белоруссии, а теперь они ругают Россию за преступления этого же самого режима. Как-то нелогично получается. Получается, что любые действия России все время вызывают негативную реакцию. Если Лукашенко совершает преступления, защищая свой режим, виновата Россия. И эта же самая Россия якобы хочет разрушить режим Лукашенко и захватить страну».

В четверг ЦИК Белоруссии подвел итоги голосования на выборах президента: Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей, основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. В Минске, где с начала недели проходят самые крупные протесты, за действующего президента проголосовали только 64,5%, за Тихановскую — 15%.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Баунов , Дмитрий Бабич , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ЕС , Европарламент , Центризбирком России , Минск , США
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