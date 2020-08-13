Иностранная пресса рассуждает о том, какую роль "Спутник V" может сыграть для России и мира, а также сравнивает регистрацию препарата с освоением космоса СССР. Мы выбрали и перевели самые интересные публикации журналистов из разных стран мира о новой вакцине.

The Washington Post: "Президент России Владимир Путин , возможно, сделал хороший пиар-ход, хотя бы в краткосрочной перспективе. Он сообщил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первым в мире получил одобрение вакцины от коронавируса… Будем надеяться, что препарат окажется эффективным. Однако вызывает беспокойство отсутствие достаточных данных, зрелищность и обещания в быстром распространении препарата".

The New York Times: "Заявление Москвы подстегнуло продолжающиеся в мире попытки положить конец пандемии, которые уже приняли форму геополитической гонки с участием ведущих держав. Как заявили американские ученые, возможно, что российская вакцина, одобренная без тщательных испытаний, которые необходимы на Западе, будет эффективной. Однако, если она не будет действовать, поспешные шаги могут представлять опасность не только для россиян, но и для многих других, если Трамп попытается преждевременно добиться результата".

The Times: "Россия дала решительный ответ на критику по поводу одобрения ею непроверенной вакцины ("Спутник V") от коронавируса нового типа. Согласно ее заявлению, аргументы насчет того, что она может быть небезопасной, безосновательны. По этому поводу были высказаны большие сомнения после того, как президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия стала первой страной, одобрившей вакцину от COVID-19, и что ее испытала на себе одна из его дочерей, которая чувствует себя хорошо".

Frankfurter Rundschau: "Если российским ученым действительно удалось создать эффективную и безопасную вакцину от COVID-19, то это было бы сенсацией, поскольку существенно выросли бы шансы победить пандемию. Кроме того, это позволило бы выполнить желание президента (Владимира Путина), чтобы Россия первой представила вакцину, над которой работает весь мир.

Однако, внимание! Ученым следует при разработке вакцины пройти все необходимые ступени. За непродолжительное время это было невозможно. Кроме того, в тестах участвовало недостаточное число людей. Поэтому совет всем потенциальным покупателям — применять вакцину умеренно".

Volksstimme: "Когда в октябре 1957 года первый спутник полетел в космос, на Западе все были шокированы. В космической гонке русские внезапно оказались впереди. Сейчас взоры тоже устремлены в сторону Москвы. Действительно ли России удалось добиться прорыва, о котором объявил Владимир Путин? Если так, то Россия станет победителем в соперничестве за разработку вакцины. Однако до сих пор нет подтверждений. И действия российских властей противоречат международным критериям, которым нужно соответствовать при разработке лекарств".

Франция

Le Monde: "Поскольку российская вакцина еще не была испытана на большой группе людей, международное научное сообщество выражает сомнения относительно ее качества, эффективности и безопасности и считает преждевременным такое объявление о создании первой вакцины от SARS-CoV-2. В этой связи многие эксперты считают, что было бы преждевременным, основываясь только на решении медико-санитарных властей, вводить такую вакцину большому числу людей, так как ее эффективность и безвредность отнюдь не доказаны".

Италия

La Stampa: "Россия объявила себя победителем в гонке за вакциной против COVID-19. Владимир Путин объявил миру, что Москва зарегистрировала первую историческую вакцину против нового вируса Sars-Cov-2 и что скоро начнется ее массовое производство. Чтобы прояснить масштабы великого геополитического триумфа, он окрестил новую вакцину "Спутник V", сравнив ее с таким незабываемым советским успехом, как запуск первого спутника в космос. И все же есть те, кто сомневается в новой вакцине".

Швеция

Dagens nyheter: "Мы не знаем, насколько эффективна вакцина в небольших исследованиях, проведенных на людях, и поэтому мы не знаем, насколько хорошо она действует в различных группах (например, среди пожилых людей). Также нет информации о том, какие побочные эффекты были обнаружены.

Китай ранее одобрил вакцину для использования в военных целях. Тот факт, что Россия первой получит вакцину против COVID-19, означает не только пропагандистскую победу, но и возможности для больших доходов, поскольку несколько стран уже проявили интерес к российской вакцине. Но риски очень велики".

Китай

Global Times: "Поле битвы в глобальной гонке производства вакцин перенеслось от исследований и разработок на рынок. Это произошло после того, как Россия объявила о том, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Вскоре после этого США объявили о покупке еще 100 млн доз вакцины-кандидата у американской компании, что демонстрирует тревогу администрации Трампа по поводу шага России.

Китайские эксперты предсказывают, что этот шаг (регистрация российской вакцины — прим. ТАСС) станет большим скачком, демонстрирующим, что человечество переходит от исследований и разработок вакцины к рынку. Это побудит еще больше стран мира ускорить свои темпы (в деле разработки вакцины)…

Аналитики в Китае отмечают, что помимо научных опасений раздувание западными СМИ вопросов безопасности и эффективности российской вакцины в большей степени обусловлено политическими соображениями и защитой отечественных производителей вакцин".

Индия

Hindustan Times: "С того дня, как Россия вызвала эффект разорвавшейся бомбы, объявив о регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19, эта разработка была встречена со скептицизмом… Россия еще должна будет начать более масштабное испытание с привлечением тысяч участников, известное как испытание третьей фазы, которое обычно считается важным предварительным этапом для разрешения регулирующих органов (на использование вакцины)".

Япония

TBS: "По словам российских чиновников, для новой вакцины было использовано несколько других разработок, в том числе вакцины против лихорадки Эбола. Отмечается, что она состоит из двух доз и должна быть эффективна не менее двух лет.

Заключительный третий этап тестирования должен начаться в ближайшее время, в нем примут участие более 2 тыс. человек из России, Бразилии, Мексики и других стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Вакцина получила одобрение в двух из трех клинических испытаниях, и, несмотря на рост ожиданий, существуют сомнения о ее эффективности и безопасности".

Израиль

Ediot ahronot: "Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство здравоохранения России одобрило первую в мире вакцину против COVID-19, разработанную московским Центром им. Гамалеи, после менее двух месяцев испытаний на людях. Этот шаг открывает путь для массовой вакцинации даже в то время, когда продолжаются заключительные стадии клинических испытаний для проверки безопасности и эффективности препарата. Скорость, с которой Россия продвигается к внедрению своей вакцины, подчеркивает ее решимость выиграть глобальную гонку за эффективный продукт, но вызывает опасения, что она может ставить национальный престиж выше интересов науки и безопасности".

Турция

Hurriyet: "Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его страна первой зарегистрировала вакцину от COVID-19. Данный шаг Москва воспринимает как свидетельство ее научного мастерства. Скорость, с которой Россия продвигается к выпуску своей вакцины, указывает на ее решимость выиграть глобальную гонку по созданию эффективного продукта. Однако в то же время это вызывает у некоторых опасения, поскольку такой шаг ставит национальный престиж выше науки и безопасности".

Египет

Al-Youm al-Sabia: "Несмотря на то что коронавирус не делает различий между людьми, борьба с болезнью не избежала последствий влияния политики, экономики и глобальной конкуренции между странами и компаниями даже в рамках одних и тех же политических систем, и наиболее ярким свидетельством этому является реакция Европы на запуск Россией производства вакцины против COVID-19… Несомненно, такой шаг РФ спутал планы международных компаний и поставил под вопрос множество сделок на закупку доз оксфордской вакцины, которая, как предполагается, не будет готова раньше следующего года".

Prensa Latina: "Российская вакцина от коронавируса сегодня представляет собой новый технологический скачок, сравнимый с тем, что сделал Советский Союз, запустив в космос свой спутник в 1957 году. В свое время это стало началом новой космической эры, и, возможно, будет преувеличением считать, что некую новую эру откроет российская вакцина. И все же она может положить конец COVID-19…

Регистрация в мире первой вакцины именно Россией, похоже, вводит в "совершеннолетие" ее биотехнологическую сферу, которую некоторые не брали в расчет до недавнего времени".

Бразилия

Folha de S.Paulo: "С тех пор как Россия объявила в конце июля, что зарегистрирует вакцину от коронавируса без завершения обычных этапов проверки безопасности, реакция всего мира колебалась в диапазоне от недоверия до скепсиса. Причины для беспокойства известны: отсутствие рецензирования использованной методологии получения препарата и проведенного тестирования, массовая иммунизация одновременно с жизненно важными исследованиями т.н. третьей фазы испытаний.

Но даже в этих условиях без ответа остается вопрос: а что если российская вакцина, анонсированная Владимиром Путиным, работает? Политические последствия этого велики настолько, насколько амбициозным стал выбор ее названия — "Спутник V".