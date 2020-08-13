Силовики покинули офис «Яндекса» в Минске 

Силовики в четверг, в 15.30 (мск) покинули офис "Яндекс" Минске , передает корреспондент РИА Новости.

Шесть силовиков провели в офисе "Яндекса" несколько часов, после чего покинули его без каких-либо комментариев. Они также не ответили на вопрос, какое ведомство представляют. От офиса они уехали на служебном автомобиле, лица были скрыты черными масками.

После ухода силовиков в минском офисе "Яндекса" заявили, что не будут давать каких-либо комментариев.

Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах "Яндекс" и UBER, передает Sputnik Беларусь.

Ранее сотрудники офисов в бизнес-центре на проспекте Победителей, 104 в Минске сообщили РИА Новости, что в офисе "Яндекс" в четверг проводятся следственные действия.

"Следственный комитет и КГК Беларуси опровергли информацию о проведении следственных действий в минских офисах "Яндекс" и UBER", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Ранее Uber Partner Minsk, партнер сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проходящих обысках в офисе компании и в настоящий момент пытается прояснить ситуацию, сообщил РИА Новости по телефону представитель организации.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию. Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.