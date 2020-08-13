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«Люди в черном» пришли в офис Яндекса в Минске 

BFM.RU и ещё 16 1 час назад
«Люди в черном» пришли в офис Яндекса в Минске
Фото: РИА Новости
Компания Яндекс сообщила о присутствии неизвестных людей с оружием в офисе компании в Минске, передает ТАСС.
Детали уточняются.
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В мире , Политика , СНГ , Яндекс , ИТАР-ТАСС , Минск
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