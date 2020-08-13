Белорусы оскверняют государство: как ответит Лукашенко? 

Людям, представляющимся бойцами белорусского спецназа и публично сжигающим форму войсковой элиты, может грозить наказание, заявил Ura.ru военный обозреватель Александр Жилин . Он также заявил, что на распространенных в Сети видео, нет настоящих спецназовцев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети были распространены короткие видеоролики, в которых мужчины, называющие себя спецназовцами внутренних войск белорусской армии, в связи с агрессией силовиков по отношению к протестующим отказываются более причислять себя к войсковой элите, выбрасывают или сжигают форму.

Комментируя скандальные видео, обозреватель Александр Жилин, заявил, что «в принципе» для таких людей должно быть предусмотрено наказание, поскольку таким образом оскверняются государственные символы.

При этом эксперт заявил, что ролики были срежиссированы. Он обратил внимание на то, что в видео фигурируют обычная армейская форма, тельняшки и нашивки, которые можно приобрести в любом военторге.