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Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки в Таиланде 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Пьяная туристка осквернила храм в Таиланде. Инцидент произошел в городе Чиангмай. Полностью обнаженная женщина с банкой пива взгромоздилась на перила буддистского храма и начала грубо выражаться.
Поначалу местные жители хотели успокоить буйную путешественницу, пытаясь одеть ее. Но все попытки были безрезультатны.
Утихомирили пьяную дебоширку полицейские, которые сначала задержали женщину, а впоследствии отправили ее в местную больницу. Известно, что 28-летняя нарушительница приехала из Бангладеш по туристической визе, но затем стала работать преподавателем английского.
В мире , Видео , Происшествия , Таиланд , Чиангмай
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