Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки

Пьяная туристка осквернила храм в Таиланде . Инцидент произошел в городе Чиангмай . Полностью обнаженная женщина с банкой пива взгромоздилась на перила буддистского храма и начала грубо выражаться.

Поначалу местные жители хотели успокоить буйную путешественницу, пытаясь одеть ее. Но все попытки были безрезультатны.

Утихомирили пьяную дебоширку полицейские, которые сначала задержали женщину, а впоследствии отправили ее в местную больницу. Известно, что 28-летняя нарушительница приехала из Бангладеш по туристической визе, но затем стала работать преподавателем английского.