Скандирующие «Уходи!» работники БелАЗа попали на видео 

Рабочие призывают сотрудников других предприятий присоединиться к общенациональной забастовке. По утверждению пресс-службы предприятия, на видео запечатлена «встреча дирекции с заводчанами для обсуждения волнующих их вопросов».

11 августа стало известно, что забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова (МЭТЗ). Позднее сообщалось о еще трех забастовавших предприятиях. В то же время их руководство опровергало информацию об участии работников в акциях протеста.

Ранее в интернете распространялся призыв к белорусам начать бессрочную забастовку на предприятиях и требовать новых, честных выборов.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова.