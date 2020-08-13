В сеть утекли жуткие звуки из минского СИЗО 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. Сотрудники правоохранительных органов задерживают многих их участников. Сегодня волонтеры, которые дежурят у Центра изоляции правонарушителей главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета в 1-м переулке Окрестина, прислали «Нашей Ниве» аудиозапись, которую сделали там минувшей ночью. На ней слышны крики, стоны и звуки ударов.
Утром «Наша Нива» сообщила, что из следственных изоляторов (СИЗО) в Белоруссии начали неожиданно выпускать задержанных протестующих. Например, из СИЗО в городе Жодине выпустили около 150 человек, а из СИЗО в Гомеле — по меньшей мере несколько десятков человек.