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Ядерная катастрофа: ученые предрекли «второй Чернобыль» 

Павел Тиунов 48 минут назад
Ядерная катастрофа: ученые предрекли «второй Чернобыль»
Фото: РИА Новости
Ситуация вокруг ядерного комплекса в уезде Йонбён в КНДР грозит катастрофой мирового масштаба, заявили на своем сайте сотрудники исследовательской группы 38 North. Ранее станция оказалась в эпицентре сильнейшего наводнения.
Ученые, которые работают при Университете Джона Хопкинса в США, сделали неутешительные выводы на основе спутниковых снимков местности, где был зарегистрирован природный катаклизм. Они отметили, что в результате наводнения затопленными оказались две насосные станции и водослив, которые вкупе обеспечивают охлаждение ядерных реакторов. В случае, если система даст сбой, мир окажется на грани ядерной катастрофы, отметили эксперты.
Специалисты добавили, что если сами насосы и продолжают работать, то гарантии их длительной работоспособности нет никакой. Причиной поломки, которая может произойти в любой момент, могут послужить забитые обломками служебные каналы для прохода вода.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Украине ветераны атомной энергетики заявили, что страна стоит на пороге повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС. В списке факторов, способствующих накалению ситуации, они привели отсутствие постоянного руководства оператора всех украинских АЭС и беспорядок в управлении объектами, который отражается на общем уровне безопасности.
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В мире , Джон Хопкинс , КНДР , Чернобыль
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