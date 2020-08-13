Польша заметила пробуждение белорусов 

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Пробуждение белорусского народа заметно, его тенденции к свободе стоит поддерживать. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак , его цитирует «Интерфакс»

«Весь свободный мир очевидно выступает за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством, чтобы власти уважали желания народа», — отметил политик.

Ранее Блащак рассказал, что президенты Польши и Литвы все еще хотят выступать посредниками в переговорах между властями республики и Евросоюзом . Он также подчеркнул, что НАТО не должны вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

11 августа глава польского МИД Яцек Чапутович предложил свою страну в качестве посредника на переговорах между властями Белоруссии и оппозицией. По его мнению, между сторонами конфликта есть пространство для диалога.

10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.