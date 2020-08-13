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Польша заметила пробуждение белорусов 

Lenta.ru 1 час назад
Польша заметила пробуждение белорусов
Фото: Reuters
Пробуждение белорусского народа заметно, его тенденции к свободе стоит поддерживать. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, его цитирует «Интерфакс»

«Весь свободный мир очевидно выступает за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством, чтобы власти уважали желания народа», — отметил политик.

Ранее Блащак рассказал, что президенты Польши и Литвы все еще хотят выступать посредниками в переговорах между властями республики и Евросоюзом. Он также подчеркнул, что НАТО не должны вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
11 августа глава польского МИД Яцек Чапутович предложил свою страну в качестве посредника на переговорах между властями Белоруссии и оппозицией. По его мнению, между сторонами конфликта есть пространство для диалога.
10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.
Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , протесты белоруссия лукашенко , Светлана Тихановская , Яцек Чапутович , Мариуш Блащак , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , НАТО , Интерфакс , Литва , Польша
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