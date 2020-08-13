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Белорусские рабочие массово объявили забастовку 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Белорусские рабочие массово объявили забастовку
Фото: РИА Новости
Работники Белорусского автомобильного завода, одного из крупнейших предприятий страны, вышли на забастовку. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
«Рамблер» писал, что после окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. О забастовке объявили работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова.

«Сотни рабочих бастуют на БелАЗе, одном из крупнейших предприятий Беларуси!» — сообщил сегодня канал NEXTA Live.

Telegram-канал «Страна для Жизни» опубликовал фото работников завода, которые, по его данным, идут на забастовку.
На фото мужчины, одетые в спецодежду проходят колонной мимо цехов, а также собираются у больших ворот.
По данным издания «Подъём», к общенациональной забастовке в Белоруссии присоединились также сотрудники предприятий «Терразит», «Гродно Азот», Лидского рынка и работники Белгосфилармонии.
Официального подтверждения объявления рабочими БелАЗа забастовки пока нет.
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Комментарии 1
В мире , протесты белоруссия лукашенко
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