Белорусские рабочие массово объявили забастовку 

Работники Белорусского автомобильного завода, одного из крупнейших предприятий страны, вышли на забастовку. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
«Рамблер» писал, что после окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. О забастовке объявили работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова.
«Сотни рабочих бастуют на БелАЗе, одном из крупнейших предприятий Беларуси!» — сообщил сегодня канал NEXTA Live.
Telegram-канал «Страна для Жизни» опубликовал фото работников завода, которые, по его данным, идут на забастовку.
На фото мужчины, одетые в спецодежду проходят колонной мимо цехов, а также собираются у больших ворот.
По данным издания «Подъём», к общенациональной забастовке в Белоруссии присоединились также сотрудники предприятий «Терразит», «Гродно Азот», Лидского рынка и работники Белгосфилармонии.
Официального подтверждения объявления рабочими БелАЗа забастовки пока нет.