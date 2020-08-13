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Протесты в Белоруссии: минчане останавливают движение в городе 

Артём Кульша 1 час назад
Протесты в Белоруссии: минчане останавливают движение в городе
Фото: РИА Новости
Жители Минска устроили автомобильный протест. Об этом сообщает Tut.by.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Сегодня Tut.by сообщил, что жители Минска устроили автомобильный протест. В его рамках водители, двигаясь в потоке машин, снижают скорость движения до 20-30 километров в час.
Издание опубликовало видеозапись, на которой запечатлена акция. По ролику невозможно определить число ее участников, так как медленно двигается весь поток. Некоторые автомобилисты сигналят. Один прохожий то ли выражает солидарность с протестующими, подняв правую руку вверх, то ли держит в ней смартфон, на который снимает происходящее.
Вчера Лукашенко назвал протестующих соотечественников так называемыми протестующими, а их основой — людей с криминальным прошлым и безработных. Он по-хорошему попросил их и предупредил устроиться на работу.
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Комментарии
В мире , протесты белоруссия лукашенко , Александр Лукашенко , Минск
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