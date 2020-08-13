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Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Зеленский заявил о задержании украинцев в Белоруссии
Фото: ТАСС
Трое граждан Украины задержаны в ходе протестов в Белоруссии, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сейчас мы говорим с МИД, они связались с белорусской стороной. Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину», — цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Также он посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию до стабилизации ситуации.
Между тем украинская сторона направила две ноты с просьбой предоставить данные о задержанных с 9 по 12 августа в Белоруссии украинцах.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киеву известно о задержании в Белоруссии граждан Украины Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также гражданки Алешиной. Глава украинского МИД потребовал немедленной встречи консула с этими гражданами.
Кулеба отметил, что Реуцкого и Васильева белорусские правоохранительные органы обвиняют по статье об участии в массовых мероприятиях, которые привели к беспорядкам. Эта статья предусматривает наказание от трех до восьми лет тюрьмы.

«Сегодня утром украинский консул посетил два самых больших центра временного содержания лиц в Минске, однако никакой информации о пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось», — сказал он.

Ранее в Минске задержали украинских журналистов Константина Реутского (Громадське телебачення) и Евгения Васильева.
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка. В ведомстве заявили, что в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления протокола.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Украина , протесты белоруссия лукашенко , Евгений Васильев , Владимир Зеленский , МИД , МВД , РИА Новости
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