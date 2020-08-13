Зеленский заявил о задержании украинцев в Белоруссии

«Сейчас мы говорим с МИД, они связались с белорусской стороной. Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину», — цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Также он посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию до стабилизации ситуации.

Между тем украинская сторона направила две ноты с просьбой предоставить данные о задержанных с 9 по 12 августа в Белоруссии украинцах.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киеву известно о задержании в Белоруссии граждан Украины Константина Реуцкого, Евгения Васильева , а также гражданки Алешиной. Глава украинского МИД потребовал немедленной встречи консула с этими гражданами.

Кулеба отметил, что Реуцкого и Васильева белорусские правоохранительные органы обвиняют по статье об участии в массовых мероприятиях, которые привели к беспорядкам. Эта статья предусматривает наказание от трех до восьми лет тюрьмы.

«Сегодня утром украинский консул посетил два самых больших центра временного содержания лиц в Минске, однако никакой информации о пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось», — сказал он.

Ранее в Минске задержали украинских журналистов Константина Реутского (Громадське телебачення) и Евгения Васильева.