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СК Белоруссии рассказал о координаторах беспорядков 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
СК Белоруссии назвал координаторов беспорядков
Фото: ТАСС
Следственный комитет Белоруссии заявил, что массовые беспорядки в стране координировали специально обученные люди.

«Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям».
СК Белоруссии обратился с просьбой к гражданам оказать помощь в розыске координаторов действий участников массовых беспорядков.

«Если у вас имеются видеозаписи или фотографии данных лиц, а также если вы обладаете важной для следствия информацией о личностях провокаторов и координаторов, просьба сообщить об этом в оперативно-дежурную службу управления Следственного комитета по Минску», — отметили в ведомстве.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.
С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяют против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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Комментарии
В мире , СНГ , протесты белоруссия лукашенко , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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