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В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской 

Общественная служба новостей 14 часов назад
В Белоруссии милиционер присягнул на верность Тихановской
Фото: РИА Новости
Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства. При этом, он не хочет покидать должность, так как намерен продолжить выполнять свой долг.
Он также заявил, что ждет от Тихановской приказов, направленных на защиту сограждан и республики. Это следует из видеоролика, который опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.
Колос напомнил своим коллегам о том, что они поклялись защищать белорусский народ, а не одного человека, силой захватившего власть. Милицейский заявил, что у этой личности недостаточно смелости для того, чтобы в этих условиях прекратить кровопролитие, вернув власть гражданам.
Кроме того, участковый призвал представителей силовых органов не применять оружие в отношении мирного населения.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что телеведущие в знак протеста уходят с белорусских каналов. В числе ведущих, которые приняли такое решение оказалось несколько знаковых для белорусского телевидения фигур.
Сообщение В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская
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