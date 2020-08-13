«Лукашенко превращает Белоруссию в Донбасс»

Президентские выборы в Белоруссии закончились протестами и столкновениями с силовиками. Белорусы не поверили в победу Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал свыше 80% голосов. За участие в несанкционированных акциях задержаны три тысячи протестующих.
По мнению белорусского журналиста Франака Вячорки, массовых столкновений на улицах ожидать сейчас не стоит. Белорусам необходимо перевести протесты в мирное русло, убеждён аналитик.
«Я не согласен с мнением, что белорусы обозлились и все такие агрессивные сейчас будут выходить на улицы миллионами. Это не про белорусов. Да, есть пару тысяч человек, которые готовы на агрессию, готовы дать отпор, но для большинства людей любой конфликт, любые люди в масках — это ужас. Когда они видят эти кадры, они потом не выходят на улицу, им страшно», — отметил Вячорка.
«Только позитив и максимально мирные акции могут вывести критическое количество людей на улицу. Если такая бойня на улице будет продолжаться две недели, она ничего не изменит в Белоруссии. Главное — вывести этот конфликт, это «новое большинство» в какой-то легальный путь. Нужно как-то катализировать переход номенклатуры на сторону людей», — полагает журналист.
«В любом случае меняется геополитическая ситуация. Белоруссия из миротворца, островка стабильности, где проходили переговоры по Донбассу, превращается в тот же самый Донбасс. Только не Россия его превращает, а сам Лукашенко превращает страну в Донбасс, начиная войну против своих же людей», — сказал Франак Вячорка.