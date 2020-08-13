«Лукашенко превращает Белоруссию в Донбасс»

«Я не согласен с мнением, что белорусы обозлились и все такие агрессивные сейчас будут выходить на улицы миллионами. Это не про белорусов. Да, есть пару тысяч человек, которые готовы на агрессию, готовы дать отпор, но для большинства людей любой конфликт, любые люди в масках — это ужас. Когда они видят эти кадры, они потом не выходят на улицу, им страшно», — отметил Вячорка.