Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франак Вячорка: Лукашенко превращает Белоруссию в Донбасс 

Век 1 час назад
«Лукашенко превращает Белоруссию в Донбасс»
Фото: РИА Новости
Президентские выборы в Белоруссии закончились протестами и столкновениями с силовиками. Белорусы не поверили в победу Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал свыше 80% голосов. За участие в несанкционированных акциях задержаны три тысячи протестующих.
По мнению белорусского журналиста Франака Вячорки, массовых столкновений на улицах ожидать сейчас не стоит. Белорусам необходимо перевести протесты в мирное русло, убеждён аналитик.

«Я не согласен с мнением, что белорусы обозлились и все такие агрессивные сейчас будут выходить на улицы миллионами. Это не про белорусов. Да, есть пару тысяч человек, которые готовы на агрессию, готовы дать отпор, но для большинства людей любой конфликт, любые люди в масках — это ужас. Когда они видят эти кадры, они потом не выходят на улицу, им страшно», — отметил Вячорка.

«Только позитив и максимально мирные акции могут вывести критическое количество людей на улицу. Если такая бойня на улице будет продолжаться две недели, она ничего не изменит в Белоруссии. Главное — вывести этот конфликт, это «новое большинство» в какой-то легальный путь. Нужно как-то катализировать переход номенклатуры на сторону людей», — полагает журналист.

«В любом случае меняется геополитическая ситуация. Белоруссия из миротворца, островка стабильности, где проходили переговоры по Донбассу, превращается в тот же самый Донбасс. Только не Россия его превращает, а сам Лукашенко превращает страну в Донбасс, начиная войну против своих же людей», — сказал Франак Вячорка.

Век: последние новости
Валерий Соловей: Лукашенко встретился с оппозицией и согласился покинуть пост президента через год Валерий Соловей: Лукашенко встретился с оппозицией и согласился покинуть пост президента через год СМИ: Лукашенко вылетел из страны, обнародован план «белорусского майдана» СМИ: Лукашенко вылетел из страны, обнародован план «белорусского майдана» Белоруссия протестует: граждане не согласны с результатами выборов Белоруссия протестует: граждане не согласны с результатами выборов
Комментарии
В мире , протесты белоруссия лукашенко , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
Шурыгина попала под шквал критики
Шурыгина попала под шквал критики
«Отняли квартиру, а она сама уже не нужна»
«Отняли квартиру, а она сама уже не нужна»
ОМОН расстрелял на остановке безоружных людей
ОМОН расстрелял на остановке безоружных людей
Видео
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение