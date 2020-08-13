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«Лукашенко готов применить крайние меры» 

Артём Кульша 44 минуты назад
«Лукашенко готов применить крайние меры»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде. Об этом журналист Владимир Познер заявил на своем сайте.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

«Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания власти применить крайние меры», — заявил Познер вчера.

Он выразил уверенность, что подтверждением этого служит то, что происходило в Белоруссии до выборов, во время и после них. Журналист назвал Белоруссию Лукашенко полицейским государством и обвинил того в развязывании разгула совершенно беспардонного насилия в отношении рядовых соотечественников — арестах журналистов, избиении мирных протестующих, применении против них водяных пушек, резиновых пуль, слезоточивого газа.

«Не пришла ли пора показать как Лукашенко, так и международному сообществу, что России небезразлично, кого считать своим союзником?» — задался он вопросом.

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Комментарии 1
В мире , Владимир Познер , Александр Лукашенко
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