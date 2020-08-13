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Алексиевич влюбилась в народ и призвала Лукашенко к отставке 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала к отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Алексиевич заявила, что «уйти красиво» Лукашенко уже не сможет, так как «кровь (пролилась)», передает «Интерфакс».
Алексиевич также заявила, что на фоне протестов в Белоруссии она больше не испытывает разочарования в согражданах. Писательница поблагодарила белорусов за участие в протестах, передает RNS.

«Я им благодарна за то, что они сохранили наше достоинство. Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование — теперь нет», — заявила Алексиевич.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.
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С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяют против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , Центризбирком России , РИА Новости , Интерфакс
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