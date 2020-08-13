Россию захотели наказать за события в Белоруссии

Как сообщал «Рамблер», согласно предварительным результатам, выборы президента Белоруссии 9 августа выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом после завершения голосования в городах страны начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками. Министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил поддержать появившиеся в Белоруссии «тенденции к свободе», однако не нашел причин для вмешательства НАТО

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию», — заявил Яцек Сариуш-Вольский.

По мнению парламентария, если вводить санкции против Белоруссии, то это будет похоже на наказание «меча, а не руки».

«Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», — пояснил Сариуш-Вольский в эфире Польского радио.

Он также обвинил власти Евросоюза в том, что отношения с Россией ставятся выше поддержки демократических движений в Белоруссии, и назвал их реакцию на подавления протестов в «каком-то смысле позорной и недостаточно смелой».