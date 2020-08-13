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«Что стало с Белоруссией?» Журналисты массово увольняются 

Артём Кульша 1 час назад
«Что стало с Белоруссией?» Журналисты массово увольняются
Фото: ТАСС
Девять журналистов государственных телеканалов и радиостанций Белоруссии уволились. Об этом сообщает ТАСС.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
С 11 августа девять журналистов ряда белорусских государственных телеканалов и радиостанций стали объявлять об увольнении. В частности, уволились сотрудники телеканалов СТВ и «Беларусь 1» и Первого белорусского радио, в том числе ведущий «Беларуси 1» Евгений Перлин.

«Что стало с моей Белоруссией?» — задался он вопросом в своем фейсбуке, а также подчеркнул, что на его решение об увольнении никто не повлиял.

Также уволились и подчеркнули, что приняли это решение самостоятельно, журналист Агентства теленовостей Сергей Козлович и ведущий военной передачи «Арсенал» на «Беларуси 1» Владимир Бурко. Последний добавил, что и подумать не мог, что солдаты и техника, о которых он рассказывал, будут применены против народа.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко
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