Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста

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Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму и попали на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Белорусские спецназовцы выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусорку. В Сети появляются видео, записанные бывшими военнослужащими, которые выкидывают военную форму в мусорные баки, тем самым выражая протест против действий силовиков.
По утверждению участников своеобразного флешмоба, они ранее служили в белорусских силовых структурах. Сейчас же мужчины осуждают поведение своих коллег, применяющих силу в отношении митингующих граждан, и в знак несогласия с их действиями выбрасывают свое обмундирование в мусорные контейнеры.
Ранее сообщалось, что в Бресте военнослужащий развернул колонну грузовиков, направлявшихся в сторону центра города.
В мире , Видео , Общество
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