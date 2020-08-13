Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста

Белорусские спецназовцы выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусорку. В Сети появляются видео, записанные бывшими военнослужащими, которые выкидывают военную форму в мусорные баки, тем самым выражая протест против действий силовиков.

По утверждению участников своеобразного флешмоба, они ранее служили в белорусских силовых структурах. Сейчас же мужчины осуждают поведение своих коллег, применяющих силу в отношении митингующих граждан, и в знак несогласия с их действиями выбрасывают свое обмундирование в мусорные контейнеры.