«Не нужна США»: НАТО отказал Украине 

Присоединение Украины НАТО нереально и США следует официально отказать ей в этом, считают аналитики центра Defense Priorities.

По мнению аналитиков, членство Украины в НАТО неосуществимо по ряду серьезных причин, и стране стоит строить свою политику, исходя из географического расположения, а также сосредоточиться «на более реалистичных вариантах, таких как нейтралитет».

«Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в отчете центра.

При этом аналитики призвали Украину найти баланс между ЕС и влиянием России.

«Политика США должна быть направлена на минимизацию прямого конфликта с Россией из-за Украины. У Соединенных Штатов нет жизненно важных интересов в Украине, которые бы оправдывали войну с ядерной державой», — подчеркнули эксперты.