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«Не нужна США»: НАТО отказал Украине 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Не нужна США»: НАТО отказал Украине
Фото: Reuters
Присоединение Украины к НАТО нереально и США следует официально отказать ей в этом, считают аналитики центра Defense Priorities.
По мнению аналитиков, членство Украины в НАТО неосуществимо по ряду серьезных причин, и стране стоит строить свою политику, исходя из географического расположения, а также сосредоточиться «на более реалистичных вариантах, таких как нейтралитет».
«Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в отчете центра.
При этом аналитики призвали Украину найти баланс между ЕС и влиянием России.
«Политика США должна быть направлена на минимизацию прямого конфликта с Россией из-за Украины. У Соединенных Штатов нет жизненно важных интересов в Украине, которые бы оправдывали войну с ядерной державой», — подчеркнули эксперты.
Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о готовности Украины выработать совместный с НАТО план по «сдерживанию» России в Черноморском регионе.
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В мире , Вадим Пристайко , ЕС , НАТО , США
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