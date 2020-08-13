Лукашенко не прощается и не уходит. Что дальше? 

Белорусский президент смотрит на страну как на свою любимую женщину. Об этом он сказал, выступая перед белорусскими парламентариями накануне президентских выборов. При этом Лукашенко не замечает, что любимая не очень-то рада такому обильному вниманию своего кавалера. И даже напротив — возмущается и проявляет неприязнь

Политический кризис в Белоруссии продолжается, ситуация в республике по прежнему далека от стабильности. Силовики взяли ситуацию под контроль, жестко разгоняя оппозиционно настроенных граждан. Но нет никаких сомнений, что противники Александра Лукашенко будут «качать» страну дальше — с расчетом на то, чтобы организовать на выходных массовые уличные протесты, как это происходило в Киеве зимой 2013-2014 годов.

А паралельно с этим на Минск будут оказывать постоянно растущее внешнее давление. Госдепартамент США и правительство Германии уже потребовали от белорусской власти капитулировать. И это только начало масштабной международной кампании, которая должна будет подорвать легитимность белорусского президента. Не говоря уже о наверняка ожидающих его экономических санкциях. Именно этим объясняется выжидательная позиция украинского МИДа , который не спешит поздравлять «Батьку» с переизбранием — несмотря на то, что еще неделю назад украинские дипломаты вовсю заигрывали с ним, предлагая вместе дружить против России

Однако Лукашенко не намерен прощаться и уходить. Судя по событиям последних суток, Александр Григорьевич будет до конца бороться за власть, потому что давно не мыслит себя без власти. Подобно французскому королю Людовику XIV он мог бы сказать: «Государство — это я!». Хотя, впрочем, президент Белоруссии уже рождает собственные исторические афоризмы. «Беларусь наша, любимая — а любимую не отдают!» — сказал Лукашенко в своем последнем выступлении перед нацией. А это значит, что он рассматривает страну как любимую женщину и жену, которую, конечно, нельзя отдавать в руки покусившихся на нее врагов.

Все это напоминает старинные средневековые практики, когда вступающий на трон государь символически обручался со своим королевством. Но проблема в том, что на дворе двадцать первый век, с телеграм-каналами и международными хищниками, которые научились свергать ослабленные подрывной деятельностью режимы. А значит, попытки отобрать у президента его сокровище — с аллюзиями на фильм «Властелин колец» — будут продолжаться и дальше, с методичностью и упорством.

На что рассчитывают противники Лукашенко? Прежде всего, они стараются внести раскол в сформировавшуюся при его власти элиту. Конечно, Александр Григорьевич проводил в своем аппарате политику опытного колхозника-садовода, систематически пропалывая грядки органов власти, и выкидывая оттуда засидевшихся управленцев, которые могли бы затеять в государстве свою собственную игру. Однако вокруг него все равно немало ориентирующихся на Запад чиновников, имеющих за кордоном счета, недвижимость и хорошие связи. И организаторы минских беспорядков наверняка пытаются склонить таких деятелей к сотрудничеству, обещая передать в их распоряжение освободившийся трон и угрожая расплатой за продолжение работы на президента.

Пока это не достигает цели — потому что Лукашенко контролирует ситуацию в государстве. Но если он даст слабину на фоне постоянного, но периодически прекращающегося на него давления со стороны улицы, серые хвостатые деятели немедленного побегут с его корабля, объявляя себя сторонниками европейского выбора, демократии и свободы. После чего на их основе сформируют альтернативный центр власти, разбавив его национально-либеральными «активистами». Именно такой сценарий реализовывался США в союзной Лукашенко Венесуэле — хотя, впрочем, это все равно не помогло свержению президента Николаса Мадуро

Понимая это, президент Белоруссии ставит сейчас только на силу. Но жесткие разгоны демонстрантов, которые практикует сегодня минский ОМОН, могут послужить главе государства дурную службу — поскольку оппозиция пытается настроить против него основную часть белорусских граждан. Как это было сделано в Киеве, когда на улицы вышли массы людей, возмущенных силовым разгоном «студентов» — которые оказались на поверку радикальной националистической молодежью. Всеобщая дестабилизация открывает широкий простор для медийных провокаций подобного рода. И вскоре мы сможем понаблюдать, чем ответят на них в администрации Лукашенко.

Ситуация в республике может зайти в тупик — потому что в этом конфликте не просматривается почва для диалогов и компромиссов. Оппозиционеры намерены бороться за власть всеми способами и методами, ощущая за собой поддержку коллективного Запада. А Лукашенко не собирается делиться властными полномочиями — да и не может пойти на подобный шаг, потому что уступки приведут его к скорому и неизбежному краху. Это обстоятельство объясняет растущий накала противостояния, которое найдет свое продолжение даже в случае относительной стабилизации, после «замирения» городских улиц.

Что будет дальше? Сегодня это во многом зависит от позиции российского руководства. Наряду с Китаем оно может оказать Лукашенко критически важную для него в этот момент поддержку. Официальный Минск, прежде всего, заинтересован сейчас в экономической помощи, потому что падение экономики станет для главы государства подлинным приговором. Однако, у Москвы накопился большой список серьезных вопросов, ответы на которые должны определить будущее сотрудничество Белоруссии и России, а также судьбу площадки для многострадальных Минских переговоров. Они находятся сейчас в подвешенном состоянии — как по причине оппозиционных волнений, так и в свете непроясненной до конца ситуации с группой задержанных россиян, до сих пор не вернувшихся на родину после ареста.

Перед Лукашенко стоят сейчас и другие, не менее серьезные вызовы. Александру Григорьевичу придется определяться со своим знаменитым многовекторным курсом, делая выбор в пользу запада или востока — потому что попытки лишить его власти очевидно координируются и направляются с территории западных государств, задобрить которые Лукашенко так и не удалось. Кроме того ему нужно решать проблему безработицы, строить социальные лифты для молодежи, которой уже предложены значительные преференции в IT-секторе. А главное, президенту надо будет найти точку сборки, чтобы попытаться объединить расколотую страну, предложив согражданам привлекательные виды на будущее, значимые цели и перспективы. Чтобы она не бежала на улицы по призыву анонимных пропагандистских каналов.

Это придется сделать уже в ближайшее время. Потому что иначе Лукашенко не уберечь свою любимую от "чужих посягательств".