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Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой 

Газета.Ru и ещё 88 22 минуты назад
Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о протестах в стране во время заседания Совбеза, заявил, что не считает акции катастрофой. Его цитирует "БелТА".
По мнению политика, то, что происходит в республике не является "уж слишком перенапряженной ситуацией" или "катастрофой".

"Но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", — добавил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
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