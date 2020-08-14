Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко , говоря о протестах в стране во время заседания Совбеза, заявил, что не считает акции катастрофой. Его цитирует "БелТА".

По мнению политика, то, что происходит в республике не является "уж слишком перенапряженной ситуацией" или "катастрофой".

"Но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", — добавил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.