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Помпео назвал трагедией ситуацию после выборов в Белоруссии 

ТАСС 1 час назад
Помпео назвал ситуацию в Белоруссии трагедией
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал трагедией ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов. Он также осудил притеснения демонстрантов, выступающих против результатов голосования.

"Это трагедия, — подчеркнул Помпео в интервью Чешскому телевидению. — Выборы в Белоруссии не были справедливыми и свободными. Мы видим, что ныне [белорусские власти] предпринимают шаги против мирных демонстрантов. Необходимо обеспечить как можно лучшие условия [жизни] для белорусов".

Помпео на состоявшейся ранее пресс-конференции подчеркнул, что США испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии после состоявшихся в республике 9 августа президентских выборов. "У нас большие опасения по поводу Белоруссии. Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали [от белорусских властей], чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше", — сказал госсекретарь.
По его словам, США продолжат оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. Тихановская покинула страну и со вторника находится в Литве.
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Комментарии
В мире , США , Светлана Тихановская , Майкл Помпео , Александр Лукашенко
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