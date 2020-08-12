Помпео назвал ситуацию в Белоруссии трагедией

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал трагедией ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов. Он также осудил притеснения демонстрантов, выступающих против результатов голосования.

"Это трагедия, — подчеркнул Помпео в интервью Чешскому телевидению. — Выборы в Белоруссии не были справедливыми и свободными. Мы видим, что ныне [белорусские власти] предпринимают шаги против мирных демонстрантов. Необходимо обеспечить как можно лучшие условия [жизни] для белорусов".

Помпео на состоявшейся ранее пресс-конференции подчеркнул, что США испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии после состоявшихся в республике 9 августа президентских выборов. "У нас большие опасения по поводу Белоруссии. Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали [от белорусских властей], чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше", — сказал госсекретарь.

По его словам, США продолжат оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии.