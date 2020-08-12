Украина разнесла российскую вакцину от коронавируса

«Только так можно проверить, работает ли вакцина — например, в 70% прививки в течение 4 или 6 месяцев; и что вакцина показала безопасность при вовлечении в исследование 20 человек. Она не вызывает необычного серьезного побочного эффекта. Конечно, 20 тысяч — это не 20 миллионов. Иногда редкие побочные эффекты можно выявить только после лицензирования и после него можно убедиться, эффективна ли вакцина в долгосрочной перспективе — весь год, два, три», — написал он.